É num ambiente descontraído, onde as mesas são pipas de madeira, que o Bar Forno da Telha apresenta opções vínicas ecléticas. Entre os vinhos a copo, destacam-se o espumante Monsaraz Rosé (7€) e o rosé Bem-Te-Vi (6€), da Vidigueira. Nos brancos, sobressaem o Casa Relvas Rabo de Ovelha (6€) e o Vinha das Romãs (8€). Já entre os tintos, as sugestões incluem o Adega de Borba Reserva (9€), o Monte Bonança (8€) e o Encantado (7€). Também estão disponíveis garrafas de vinho e espumantes, ideais para brindar em grupo.

Para petiscar, as opções passam pela seleção de Enchidos de porco preto (15€), Queijo de ovelha curado (6€), Cabeça de xara (11€), Húmus de coentros com legumes crocantes (6€), Salada de orelha de porco (8€), Presunto de porco preto (17€), Cogumelos em escabeche (7€), os Nossos Croquetes de Cozido (8€), as Pataniscas de bacalhau (9€) e Azeitonas marinadas (3€).

Os banhos de sol e os mergulhos revigorantes estão reservados para a Piscina Forno da Telha, que conta com opções igualmente frescas e variadas para fintar os dias de calor. A escolha recai no Gaspacho à alentejana (7€), Salada de legumes assados com vinagrete de salsa (10€), Tártaro de novilho de raça alentejana (14€), Lúcio-perca marinado com citrinos (12€), Maçaroca de milho assada (6€) e a “Sande do Forno”, feita com barriga de porco agridoce, coentros e pickles de pepino (16).

Para quem não dispensa uma boa dose de gula com uma pitada de criatividade, não faltarão gelados artesanais, Morangos com chantilly e merengue crocante (6€), Pêssegos assados acompanhados por framboesas embebidas numa calda e amêndoas (6€) e o Cheesecake de lima e limão (5€).

O Bar Forno da Telha está aberto diariamente, com os petiscos a serem servidos das 12h00 às 18h30, e as bebidas disponíveis a partir das 12h30 até à meia-noite.

Por sua vez, a Piscina Forno da Telha funciona de segunda a domingo, das 12h30 às 18h30, e conta com dois pacotes disponíveis, que incluem toalha e espreguiçadeira – 25€ ou 50€, dos quais 30€ são consumíveis no bar e no restaurante Forno da Telha. Os mais novos, dos quatro aos 12 anos, pagam 15€ de ingresso, havendo ainda entradas que, além do acesso à piscina, incluem uma refeição (30€).

As reservas poderão ser feitas através do contacto telefónico para o 916398513 ou pelo e-mail para info@fornodatelha.pt.