Foi anunciada a lista dos melhores vinhos portugueses. Douro e Porto em destaque

O Jantar de Gala de entrega dos prémios aos vencedores do Concurso Vinhos de Portugal decorreu a 9 de maio no Mercado 2 de Maio, em Viseu. O momento serviu à atribuíção das distinções de Melhores do Ano aos vinhos que mais se destacaram entre as mais de 1.300 referências em competição. Ao todo, foram entregues 356 medalhas: 33 de Grande Ouro, 65 de Ouro e 258 de Prata, “um reflexo da diversidade e qualidade das referências nacionais”, sublinha a organização do concurso, a ViniPortugal.

Durante três dias de provas técnicas (5, 6 e 7 de maio), 155 especialistas nacionais dos quais 24 deles internacionais, incluindo enólogos, sommeliers, jornalistas e wine educators, avaliaram os vinhos em competição. As amostras distinguidas com Medalha de Ouro passaram por uma nova avaliação que ficou a cargo do Grande Júri, composto por Bento Amaral, Dirceu Júnior MW, Evan Goldstein MS, Luís Lopes, Manuel Lobo de Vasconcellos e Kenichi Ohashi MW, que seleccionou os Melhores do Ano e as Medalhas de Grande Ouro.

Nesta edição, a região mais premiada foi o Douro e Porto, com um total de 115 medalhas. Os Melhores do Ano foram eleitos nas seguintes categorias:

O Melhor do Ano – Quinta do Crasto – Touriga Nacional – Tinto 2020

O Melhor do Ano Licoroso - Kopke Colheita 1966 Tawny, 1966

O Melhor do Ano Varietal Tinto - Quinta do Crasto – Touriga Nacional – Tinto 2020

O Melhor do Ano Varietal Branco - Villa Oliveira Encruzado – Branco 2022

O Melhor do Ano Vinho Tinto (Blend) – Chryseia – Tinto 2022

O Melhor do Ano Vinho Branco (Blend) - Quinta do Sobreiró de Cima Grande Reserva - Branco 2022

O Melhor do Ano Espumante – Quinta d'Aguieira Espumante Millésime, 2017

A lista completa de premiados pode ser consultada no site do Concurso Vinhos de Portugal.

“O Concurso Vinhos de Portugal é, acima de tudo, uma montra da qualidade e da diversidade dos nossos vinhos. Ano após ano, reunimos especialistas de todo o mundo para provar e reconhecer o que de melhor se faz no nosso país. Esta é também uma oportunidade única para dar visibilidade internacional aos produtores nacionais, promovendo os vinhos portugueses como embaixadores do nosso território e da nossa cultura”, declara Frederico Falcão, Presidente da ViniPortugal.

Os vinhos distinguidos com medalhas de Grande Ouro e Ouro garantem presença em eventos internacionais organizados pela ViniPortugal, ao longo do ano.

A ViniPortugal é a Associação Interprofissional do Vinho. Tem como missão promover a imagem de Portugal enquanto produtor de vinhos. São associados da ViniPortugal nove associações profissionais: ACIBEV, ANCEVE, AEVP e AND (representação do comércio), CAP, FENADEGAS, FENAVI e FEVIPOR (em representação da produção) e ANDOVI (representação de regiões demarcadas).