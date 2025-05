A edição de Lisboa vai decorrer no Eurostars Universal, um design hotel, no Parque das Nações, palco para o lançamento de novos vinhos, outros em estreia na capital. De acordo com a organização do evento, fica a promessa da “degustação de vinhos excecionais, que se destacam pela sua singularidade e qualidade, vinhos medalhados internacional e nacionalmente”

A 31 de maio e 1 de junho, o convite é para conversar com quem produz os néctares em mostra e prova na iniciativa com a presença dos produtores, aptos a responder a todas as perguntas dos visitantes. Acresce a possibilidade de aquisição direta dos vinhos junto de quem os produz.

O certame decorre nos seguintes horários: 31 de maio, das 14h00 às 20h00 e a 1 de junho, das 14h00 às 19h00.

O bilhete, em venda nos locais usuais, orça os 13€, na compra antecipada até dia 30 de maio, e os 15€ no dia do evento.