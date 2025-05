As cinco dezenas de produtores presentes na iniciativa pretendem dar a conhecer os seus néctares aos visitantes que acorrerão à Praça do Giraldo para participar no evento vínico.

Com entrada livre e copo oficial de prova disponível a 15€ euros, o evento arranca na sexta-feira, 23 de maio, às 18h00, com a sessão de abertura e a entrega dos prémios “Por todo o Alentejo”, que reconhecem as personalidades que se destacam nas áreas do vinho, da gastronomia e da cultura.

Durante os dois dias, o ÉvoraWine será palco de um ambiente que combina provas vínicas, gastronomia e música ao vivo. A programação cultural arranca com os cantares tradicionais alentejanos dos Almocreves, segue com o Grupo Caranguejos da Cevada, o fado de Inês Villa-Lobos e termina com o espetáculo de Teresa Franco, Bruno Cramez e Nuno Páscoa. No sábado, as Sevilhanas abrem o programa, seguidas da atuação de Carla Saramago, encerrando com o Grupo Mala Conexion.

A festa de encerramento, a “ÉvoraWine Party", acontece no sábado, 24 de maio, a partir das 22h30, na Horta das Laranjeiras. Ao som do grupo Os Vizinhos e do DJ Pedro d’Orey, a celebração prolonga-se até às 02h00.

Para todos os que participarem no ÉvoraWine, a entrada na festa na Horta das Laranjeiras tem o custo de 5€, todos os restantes deverão adquirir o bilhete à entrada pelo valor de 10€.

À semelhança de edições anteriores, será também possível saborear pratos típicos alentejanos preparados por restaurantes parceiros, num convite à descoberta da gastronomia da região.