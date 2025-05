O Bellano Cucina Italiana é mais recente adição ao portefólio de conceitos de restauração do Sensorial Group, do empresário nortenho Miguel Camões. Este novo espaço de cozinha transalpina entrega o ambiente da sala de refeições aos tons fortes de bordeaux e rosa velho, padrões florais e texturas aveludadas, refletindo o espírito da sprezzatura. Disponível nos horários de almoço e jantar, o menu destaca a cozinha Lombarda, com ingredientes frescos – incluindo pão, focaccia e massa de pizza feitos artesanalmente na cozinha do restaurante –, não deixando de percorrer outras regiões do norte a sul de Itália.

A coletânea de sabores e inspirações do país que eternizou a arte do “dolce far niente” manifesta-se na seleção de bebidas, onde se incluem os “House Cocktails”, secção dedicada a cocktails autorais assinados pelo bartender Carlos Santiago. A missão de criação de cocktails que possam acompanhar o momento de refeição resultou em sugestões como Bellano Negroni, elaborado à base de Campari, Gin Bulldog e Porto Graham’s Blend nº 12, Siena al Sole, feito com Tequila Espolon Blanco, Campari, Madeira Miles 3y Dry, Porto Cockburns Tawny, Dash Angostura, e até propostas com baixo teor alcoólico como Amalfi Bloom, uma mistura de Vodka Skyy, Giffard Elderflower sem álcool, Cordial Rosa Mosqueta, solução málica e soda.

No Bellano, o novo italiano do Porto, os produtos são de origem e os cocktails de autor créditos: Divulgação

O piso inferior do Bellano Cucina Italiana é reservado à “experiência Campari”, marca italiana, criada em 1860, nas redondezas de Milão. Nesta sala privada, reservada a apenas 20 lugares, prometem-se seis cocktails exclusivos, criados individualmente por seis bartenders premiados a nível nacional e internacional, os chamados “Red Hands”. Os mais de 160 anos de história da marca foram, assim, deixados nas mãos de Carlos Santiago (The Royal Cockctail Club), Flávia Andrade (Rossio Gastrobar), Nelson de Matos (The Argo Cocktail Bar), Paulo Gomes (Red Frog Speakeasy e Monkey Mash), Sérgio Urbano (Navis Bar) e Frederico Falcão (Imprensa Cocktail & Oyster Bar, Bar Alimentar e Fúria).

No que toca à carta de comestíveis, os pratos principais recordam os costumes de regiões como Milão, Sardenha, Sicília até às massas e pizzas combinadas com diferentes ingredientes. Durante os almoços da semana, está ainda disponível um menu executivo composto por três momentos, incluindo bebida e café, pelo valor de 14€.

As reservas podem fazer-se através do telefone 961 112 121 ou da plataforma online.