Os almoços que juntam vários chefs são uma forma de desafiar a equipa de cozinha do Paço do Morgado de Oliveira, em Évora, a pensar, ainda com mais liberdade, a forma como se viveu e se comeu, durante séculos, neste edifício. Tornar este um espaço vivo e dinâmico, é uma das principais ideias do enólogo e produtor, António Maçanita. Aos sabores da mesa, juntam-se os do vinho, com harmonizações pensadas em conjunto com os chefs convidados.

A ideia surgiu entre António Maçanita e Afonso Dantas, como forma de devolver a este lugar a alma de outros tempos. Diz o chef Afonso Dantas: “Pensámos numa experiência gastronómica imersiva, onde pudéssemos convidar outros chefs, partilhar a cozinha, trocar ideias e sobretudo divertir-nos. É também mais uma oportunidade para mostrar o imenso potencial gastronómico do Alentejo, que tanto me inspira todos os dias, assim como das várias regiões que estarão representadas”.

Em Évora, Fitapreta recebe chefs para almoços a 4 mãos n'A Cozinha do Paço

O primeiro chef a partilhar a cozinha com Afonso Dantas, a 27 de abril, é Manuel Maldonado, chef executivo do grupo 100 Maneiras e também consultor d’A Cozinha do Paço. Uma forma de abrir a porta a alguém que já conhece os cantos à casa, mas ainda assim vai trazer uma identidade distinta e mais citadina ao menu criado a quatro mãos.

Dia 15 de junho, Octávio Freitas, do Desarma, na Madeira, voa até ao continente para voltar a cozinhar ao lado de Afonso Dantas — o chef d’A Cozinha do Paço trabalhou, em tempos, com o cozinheiro madeirense, no Funchal.

Dia 27 de julho, outro cozinheiro da Madeira atravessa o Atlântico para estar em Évora: José Diogo Costa, hoje chef executivo do Belmond Reid’s Palace, onde soma uma estrela Michelin no restaurante William.

Em agosto, dia 24, o convidado para o almoço é Juan Vargas, chef do Muka, em San Sebastian, um dos restaurantes de Andoni Luiz Aduriz, do Mugaritz, por onde Vargas também passou.

Apesar das diferentes linhas de cozinha, técnica e ingredientes, que vão sendo combinadas num processo criativo a dois, os almoços terão sempre nove momentos, começando nos snacks e seguindo caminho por pratos desenhados por cada um dos chefs, e servidos de forma intercalada. O preço é fixo: 195 € com pairing vínico.

O vinho é, aliás, o centro da Fitapreta e d’A Cozinha do Paço, cujos menus de degustação foram construídos a partir da biblioteca de vinhos de António Maçanita.

Para estes almoços, foi dada liberdade a cada um dos chefs convidados para escolher um sommelier que o acompanha. O primeiro almoço, com Manuel Maldonado, terá nos vinhos a presença de Mico Drumond, escansão do 100 Maneiras. O almoço de junho, será harmonizado com os vinhos assinados pelo próprio chef convidado, referências da Octávio Freitas Winery, e selecionados pelo escansão do Desarma, João Barbosa. Neste almoço haverá numa troca direta à mesa entre os vinhos do chef madeirense, que vão acompanhar os pratos de Afonso Dantas, e os vinhos do portefólio de António Maçanita, a fazer pairing com os pratos de Octávio Freitas. Já José Diogo Costa terá a companhia da esposa, Inês Vasconcelos, chefe de sala do William.

Até ao final do ano, haverá outros quatro almoços, sempre aos domingos, com datas e chefs a anunciar em breve.

As reservas podem fazer-se aqui.