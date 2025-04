Nas unidades bracarenses, os menus são distintos. No El Olivo a carta incluirá uma seleção de entradas, entre as quais se destacam o Salmão fumado, os Enchidos, as Moelas e os Salgadinhos. Serão servidos, como pratos quentes, Tentáculos de polvo na brasa, Posta de bacalhau à Braga e Medalhões de vitela braseados à “Mãe perfeita”. A sobremesa inclui Pudim Abade Priscos, Torta de laranja e Cheesecake.

Já no Convertidas, o Camarão, o Funcho e a Laranja serão os pontos altos para as entradas. O Pregado com raviolis de limão e manjericão guarnecidos com espuma de crustáceos será a composição do prato de peixe. Já para a opção de carne será servido Lombo de boi, gratin de batata ao açafrão, mix de alfaces e jus de aves. Na sobremesa, a sugestão recai na Pavlova de morango, Mousse de limão e speculoos.

Em Aveiro, o buffet será igualmente completo, com saladas simples e compostas, sopas e pratos principais, onde se destacam o Lombo de bacalhau à Zé do Pipo, Entrecosto com molho barbecue e Picanha grelhada com abacaxi. Por fim, estão garantidos o Tiramisú, Panna cotta de frutos vermelhos e os tradicionais Ovos moles.

Ambas as refeições nos Restaurantes El Olivo (telefone 253 144 000) e O Lago (telefone 234 401 000), terão um custo de 39€ por pessoa. Já no Convertidas (telefone 253 200 200), o almoço ficará por 42€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do número de telefone de cada restaurante.