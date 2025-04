Lucia Ribeiro, chef e proprietária do restaurante com o seu nome, preparou um menu composto por seis momentos, onde os sabores tradicionais do Algarve serão reinterpretados com um toque inovador. As criações da cozinha irão harmonizar com os espumantes da Bairrada, selecionados pessoalmente por Luís Pato. Durante o jantar, tanto o enólogo como a chef irão comentar as escolhas feitas para cada prato.

“Audaz acredito ser a palavra que melhor define o menu deste jantar vínico tão especial. Mas depois de conhecer Luís Pato, não poderia ser de outra maneira”, afirma Lucia Ribeiro. Como exemplo dessa ousadia, a chef destaca a inclusão de dois Blanc de Blancs no menu, um deles com leveduras indígenas.

A paixão pelo vinho e pela autenticidade das castas portuguesas foi um dos principais impulsionadores desta parceria. “Enquanto defensora das castas autóctones e fã assumida de Baga, assim que conheci pessoalmente o Luís Pato e testemunhei a sua paixão pelo vinho, desafiei-o a juntar-se a mim para um momento raro, ainda mais no ‘meu’ Algarve: um jantar harmonizado exclusivamente com vinhos espumantes”, acrescenta Lucia Ribeiro.

O menu especial tem um custo de 75€ por pessoa, incluindo harmonização vínica. Os interessados podem obter mais informações e efetuar reservas através do site tabernabylucia.pt ou pelos contactos reservas@tabernabylucia.pt e 968 567 373.

Taberna by Lucia Ribeiro Estrada Vale Formoso, n.º 221, Almancil Contactos: tel. 968 567 373

Natural de Armação de Pêra, Lucia Ribeiro viveu grande parte da sua vida em Londres, onde se formou em Gestão Internacional. Depois de uma passagem pelo setor bancário e pela restauração, decidiu seguir a sua paixão pela cozinha. Em 2012, iniciou a sua formação culinária no Algarve, seguindo depois para Londres, onde estudou Alta Cozinha no Le Cordon Bleu. Trabalhou com chefs de renome como Gordon Ramsay, Paul Walsh, Claude Bosi e Dieter Koschina, e passou pelo Vila Joya antes de assumir a posição de Head Chef no MIMO Algarve, no Pine Cliffs Resort. Em 2023, lançou-se num projeto próprio, inaugurando a Taberna by Lucia Ribeiro, em Almancil.