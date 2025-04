O L'Égoïste Bar & Restaurant, situado numa nova zona que se abre à cidade do Porto, sugere um almoço de domingo de Páscoa, idealizado e confecionado pelos chefs Miguel Pinto e Ricardo Tiago.

As entradas começam com uma seleção de pão e viennoiserie, tábuas de queijos variados, desde o queijo de Nisa, o queijo das 3 Igrejas e o típico queijo de cabra, seguidos de enchidos portugueses. As opções estendem-se, ainda, até à Quiche de cogumelos e alho francês, a Bola legumes da horta e o Folar de enchidos de Lamego.

A refeição prossegue com um Creme de abóbora assada, com um aroma inconfundível, e, quando a conversa se instalar definitivamente à mesa, chegarão os pratos principais. São colocados no banquete o Polvo à lagareiro com um toque especial do L'Égoïste Bar & Restaurant, seguido por Batata assada e arroz de enchidos. A Perna de cabrito, que não pode faltar na refeição de Páscoa, é preparada lentamente e em lume brando, e empratada no momento com legumes da época.

L'Égoïste Bar & Restaurant propõe uma Páscoa com sabores “reinventados” créditos: Divulgação

Enquanto os adultos se servem, os mais novos podem optar entre a Pizza, o Hambúrguer ou o Esparguete salteado e Molho bolonhesa. Já na sobremesa, encontrarão taças de Mousse de caramelo e Gelatina, pequenas Bolas de Berlim, Espetadas de fruta fresca e, os Ovos de chocolate para fechar a refeição.

Para os adultos, as escolhas possíveis passam pelo sabor frutado da Pavlova de frutos vermelhos, Trifle de manga e maracujá, Tarte de maçã e tomilho e terminam numa seleção de frutas da época. O Bolo ninho de Páscoa, feito com chocolate e recheado com manga e maracujá, especialmente decorado à mão com buttercream de chocolate e ovos reluzentes no topo saltará à vista de todos, assim como o Pão de ló tipo de Ovar, o Pudim de ovos ou Morgado do Buçaco, com uma textura macia e nozes.

O almoço de domingo, dia 20 de abril, é servido entre as 13h00 e as 15h30, tem o valor de 65€ por pessoa, com bebidas incluídas (seleção de vinhos branco e tinto, cerveja de pressão, refrigerantes, sumos e água com e sem gás). As crianças dos cinco aos 12 anos pagam 50% e as crianças até quatro anos são convidadas do L'Égoïste Bar & Restaurant.

Para garantir a diversão dos mais novos, o L’Égoïste Bar & Restaurant preparou um Kids Club, onde as crianças poderão desenvolver a sua imaginação através de diversos ateliers temáticos, desde atividades como a decoração de ovos de Páscoa às manualidades, passando pela modelagem de balões, pelo desenho livre e pelos jogos tradicionais para que nada lhes falte.