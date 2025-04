A três meses do arranque do festival, a organização destaca alguns dos nomes sonantes da cozinha presentes na estreia do Chefs on Fire no Algarve. Entre os chefs a marcar presença em Vilamoura, de 20 a 22 de junho, encontram-se José Lopes (restaurante Bonbon, com uma estrela Michelin), Louis Anjos (restaurante Al Sud, com uma estrela Michelin) e Noélia Jerónimo (restaurante Noélia).

Esta edição do Chefs on Fire Vilamoura será realizada no formato de sunset, num cenário em que o fogo e o sol vão unir-se. O festival irá prestar uma homenagem à cozinha do Algarve, com os chefs a preparar pratos inéditos — cozinhados exclusivamente com recurso ao fogo, respeitando a origem dos ingredientes e as tradições gastronómicas da região.

Com apenas o turno de jantar, o bilhete do festival tem um preço de 60€ e inclui acesso a um concerto, assim como à possibilidade de provar quatro doses: carne, peixe, vegetariano e sobremesa. Para os vegetarianos, haverá um bilhete específico com as doses adaptadas.

“O Algarve destaca-se pela sua gastronomia de referência e pela frescura do peixe, trazendo à mesa o verdadeiro sabor do Atlântico. Por isso, sempre tivemos o desejo de levar o Chefs On Fire até ao Algarve. Vilamoura é o sítio perfeito para a nossa estreia no sul do país, com as suas praias deslumbrantes, uma marina premiada e um modo de vida vibrante. Além disso, a sua localização privilegiada e o clima ameno durante todo o ano, fazem da região um ponto de encontro perfeito para viajantes de todo o mundo”, afirma Gonçalo Castel-Branco, responsável pelo Chefs On Fire.

Criado em 2018, o Chefs on Fire reúne chefs nacionais e internacionais, convidando-os a cozinhar apenas com fogo, fumo e lenha, à volta de um fire pit de 90 metros quadrados e ao som de bandas.