Vilamoura foi o palco escolhido pela CVRTM para a estreia do “Trás-os-Montes em Prova” no Algarve. Dezassete produtores transmontanos dão a conhecer e a provar, a dia 5 de abril, mais de cem referências de vinho, das 15h00 às 20h00, no hotel Tivoli Marina Vilamoura.

“Os bilhetes são vendidos exclusivamente no local do evento e custam 10€ euros. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer e provar alguns dos melhores vinhos desta região vitivinícola portuguesa, conhecida pela riqueza e variedade do seu terroir, onde se produzem vinhos tintos muito elegantes e brancos que surpreendem pelo aroma e frescura”, destaca a organização da iniciativa.

O evento contará com a presença dos seguintes produtores: Casa do Joa, Casa José Pedro, Encostas de Sonim, Flandório, Ninho da Pita, Palmeirim D'Inglaterra, Parapente, Quinta das Corriças, Quinta de Arcossó e Quinta do Salvante. A estes juntam-se ainda a Quinta Recomeço, Quinta Serra d'Oura, Quinta Vale dos Montes, Terras de Mogadouro, Villela Seca, Vinho dos Mortos e Vinhos Mont'alegre.

A CVRTM, através de Ana Alves, presidente da instituição, sublinha que “o grande objetivo do ‘Trás-os-Montes em Prova’ no Algarve é levar até esta região do país os melhores vinhos produzidos nas terras transmontadas, certos de que vão surpreender muitos dos visitantes, pela qualidade e personalidade que os vinhos de Trás-os-Montes apresentam”.