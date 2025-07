Ainda agora começou e o novo romance de Fanny Rodrigues já tem feito correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa. A antiga apresentadora do 'Somos Portugal', de 33 anos, vive um amor avassalador com o músico Detchi, cujo nome verdadeiro é Bernardo Calheiros.

O namoro foi tema de conversa no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 17 de julho.

"Ele tem 22 anos, estamos a falar de 11 anos de diferença a nível de idade de um e de outro. A Fanny tem 33 e ele tem 22. Está muito apaixonado", notou Gonçalo Quinaz, um dos comentadores do formato das manhãs na TVI.

"Acho que ela está feliz, há muito tempo que não a vejo com esta cara. A Fanny mostrou-nos um lado dela muito triste, muito magra, o fim do romance que ela teve afetou-a bastante e agora vejo a Fanny que conhecemos", acrescentou Cinha Jardim, referindo-se ao anterior relacionamento de Fanny com o operador de câmara Jorge Frade.

"Tóxico", atirou Luísa Castel-Branco.

Por seu turno, Cristina Ferreira afirmou: "As pessoas se se ligam, vão ficar para o resto da vida. Não há hipótese, tu não tiras da tua vida o facto de teres namorado com alguém. Seja por 10 dias, 20 dias, 10 anos. Essa pessoa não consegues apagá-la mesmo que rasgues as fotografias, mesmo que faças tudo".

Namoro de Fanny e Detchi começou há 12 dias

Depois de surgirem juntos nas redes sociais, neste caso nas stories do Instagram, eis que o casal decidiu assumir o namoro através de uma publicação. Foi o músico quem a fez esta terça-feira, dia 15 de julho.

"05/07/25 o dia em que tudo mudou", escreveu na legenda da fotografia, que mereceu os mais diversos comentários.

"Vieste dar cor aos meus dias", respondeu Fanny, visivelmente apaixonada.

"Meeeeeeeus", realçou Zé Lopes, grande amigo de Fanny.

Outros seguidores anónimos deixaram comentários a desejar felicidades ao casalinho. "São muito lindos juntos, a Fanny merece que a amem de verdade", realçou-se. "Até quando? Que pergunta ou comentário mais sem noção. Pois será até eles quererem e enquanto isso que sejam muito felizes", defendeu outro seguidor.

A felicidade após a difícil relação com Jorge Frade

Fanny Rodrigues parece ter encontrado finalmente a felicidade depois de uma relação conturbada que manteve com o operador de câmara Jorge Frade, com quem trabalhava no programa 'Somos Portugal'.

A história do ex-casal ficou marcada por vários términos e recomeços, sendo que o fim derradeiro foi confirmado por Fanny, quando esta assumiu estar solteira no Dia dos Namorados este ano.

O namoro durou dois anos, mas ficou marcado por rumores de toxicidade nos bastidores do programa da TVI. A criadora de conteúdo digital falou publicamente sobre os rumores nos bastidores de 'Somos Portugal'.

"Nunca tive um problema com a equipa a não ser com um operador de câmara, porque éramos os dois muito briosos. Ia fazer cinco anos de 'Somos [Portugal]' e nunca, nunca, mas nunca tive uma chatice com qualquer pessoa. A não ser quando eu dava ideias", defendeu à época.