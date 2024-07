Depois de umas divertidas férias com a mãe em Ibiza, eis que Fanny Rodrigues encontra-se novamente num destino paradisíaco, desta vez na companhia do namorado, Jorge Frade.

O casalinho escolheu Menorca, também em Espanha, para recarregar baterias, com direito a um iate e águas cristalinas.

Na sua página de Instagram, a apresentadora do 'Somos Portugal' tem vindo a partilhar com os seguidores imagens destes dias, as quais poderá ver na galeria.

Juntos há mais de um ano, o relacionamento de Fanny e Frade, operador de câmara na TVI, tem sido marcado por várias 'idas e vindas'. Em janeiro por exemplo, anunciaram o fim do namoro, reatando tempos depois.

