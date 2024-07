Fanny Rodrigues está com visual renovado! Já se sabe que a apresentadora do 'Somos Portugal' não tem medo de arriscar, tendo assumido vários cortes e cores de cabelo ao longo dos anos, ainda assim, não deixou de surpreender com a mais recente mudança.

A comunicadora, de 32 anos, surgiu com um corte muito curto, conforme poderá ver pelas imagens de seguida. Quanto à cor, essa permanece loira.

De 0 a 10, quanto é que daria a este novo look de Fanny?

Ora veja:



© Instagram - Fanny Rodrigues

