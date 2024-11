"Quem muda, Deus ajuda": estas foram as palavras de Fanny Rodrigues antes de uma mudança de visual. Prestes a completar 33 anos de vida, a apresentadora da TVI decidiu renovar a cor do seu cabelo, deixando o loiro no "passado" e abraçando um tom de cobre.

"O passado tem que ficar lá atrás e está na altura de mudarmos", realçou num vídeo que poderá ver de seguida.

As reações a este novo look não foram unânimes, sendo que os comentários negativos multiplicaram-se na caixa de comentários.

"Nem a cabeleireira gostou, olha o entusiasmo", "Deixa crescer o cabelo, ficavas tão bem", "Melhor mudar de cabeleireira! Misericórdia!", "Não gosto, é apenas uma opinião" foram alguns dos comentários deixados.

Por outro lado, houve também quem surgisse em sua defesa: "Dá-me uma revolta ler comentários de mulheres a mandar abaixo outras. Tudo gente que precisa de muita terapia. Só traumas. Arranjem o que fazer. Dar opinião é uma coisa, agora chamar nomes... Tenho pena destas criaturas".