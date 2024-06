Esperam-se dias muito animados para Fanny Rodrigues. Conforme a apresentadora do 'Somos Portugal' partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, esta prepara-se para ir de férias com a mãe.

Mostrando uma conversa que as duas trocaram, Fanny refere: "Vou agora buscar a minha querida mãe. Vamos viajar. As duas. Só as duas. Disse-lhe ontem e estou mortinha para ver a reação dela quando souber o destino".

Para onde será a 'escapadinha'?



© Instagram - Fanny Rodrigues

Leia Também: 'Somos Portugal' com duas alterações. Idevor e Mónica Jardim de fora