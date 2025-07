Priyanka Chopra, como seria de esperar, não faltou à antestreia do seu mais recente filme, 'Heads of State', que decorreu em Londres, na terça-feira, dia 1 de julho.

A atriz, de 42 anos, contou com o apoio e companhia do marido, Nick Jonas, e até gravaram um vídeo em que destacavam o look que Priyanka escolheu para a ocasião.

Priyanka Chopra 'brilhou' com um vestido Burberry em tons de castanho e repleto de franjas da coleção Ready-to-Wear Outono 2025, relata a People. Para marcar a cintura, a atriz usou um cinto preto Bridle.

No referido vídeo, Nick Jonas é quem aparece em primeiro plano na câmara, afastando-se gradualmente para dar destaque à mulher e ao seu look. Veja o vídeo na publicação abaixo.

'Heads of State' ('Chefes de Estado') - lançado esta quarta-feira, dia 2 de julho - junta Priyanka Chopra a um elenco de nomes muito conhecidos do grande público. Neste projeto estão outros atores de renome como John Cena (que dá vida ao presidente dos EUA Will Derringer), de 48 anos, e Idris Elber (que interpreta o primeiro-ministro do Reino Unido Sam Clarke), de 52.

As personagens dos atores "têm uma rivalidade nada amigável e muito pública que põe em risco a 'relação especial' dos seus países", pode ler-se na sinopse citada pela People.

"Mas quando se tornam alvos de um adversário estrangeiro poderoso e implacável - que se mostra mais do que um adversário à altura das forças de segurança dos dois líderes - eles são forçados a confiar nas únicas duas pessoas em que podem confiar: um no outro", acrescentam.

O último evento público de Priyanka Chopra e Nick Jonas

Antes desta antestreia em Londres, Priyanka Chopra e Nick Jonas, recorde-se, estiveram juntos na Met Gala 2025, no dia 5 de maio, tendo sido a quarta vez que estiveram juntos neste evento.

Para a ocasião, o casal optou por combinar o look inspirado no dress code 'Tailored for You', que o evento assim o 'exigia'. Enquanto a atriz combinou um conjunto composto por blazer e saia em branco com bolinhas pretas, e uma enorme chapéu preto, o artista optou por camisa branca e calças pretas.