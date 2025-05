Priyanka Chopra e Nick Jonas não faltaram à Met Gala e decidiram combinar o look em tons de branco e preto.

O casal passou pela passadeira vermelha do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e enquanto a atriz usou um conjunto branco com bolinhas pretas, composto por casaco e saia, o músico optou por umas calças pretas, sapatos do mesmo tom e uma camisa branca. Nick tinha ainda duas pregadeiras Tiffany & Co. que estavam presas ao cinto.

De referir que Priyanka Chopra estava vestida pela Balmain e Nick Jonas por Bianca Saunders. Este ano o tema era 'Superfine: Tailoring Black Style'.

