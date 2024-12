Alessandra Ambrosio deslumbrou com um vestido vermelho, comprido e com toque de ousadia, no Red Sea International Film Festival.

O evento decorreu na noite desta quinta-feira, dia 12 de dezembro, na Arábia Saudita, e recebeu várias estrelas internacionais, entre elas a modelo.

De referir também que houve outros nomes de destaque no Red Sea International Film Festival, como os atores Sarah Jessica Parker e Johnny Depp, ou o casal Priyanka Chopra Jonas e Nick Jonas. Veja nas imagens da galeria.

