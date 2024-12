Decorreu na noite de quinta-feira, dia 12 de dezembro, o Red Sea International Film Festival, na Arábia Saudita, e Sarah Jessica Parker foi uma das celebridades presentes.

A atriz escolheu para a ocasião um look 'vistoso' que não deixou que passasse despercebida.

A estrela de 'Sex And The City', de 59 anos, brilhou com um vestido repleto de lantejoulas, justo, que definia as suas curvas.

Durante a passagem pela passadeira vermelha houve ainda tempo para dar autógrafos, como pode ver nas imagens da galeria.