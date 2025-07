Jennifer Lopez está marcada pelos casamentos falhados e, por isso, não pretende dar o nó tão cedo. A própria deu isso a entender durante um dos seus concertos, onde tinha à sua espera um pedido de casamento num cartaz.

Na estrada com a digressão 'Up All Night', mais precisamente num concerto que realizou na terça-feira, dia Jennifer Lopez tinha na de julho, Jennifer Lopez tinha na plateia na plateia um cartaz onde se podia ler: "JLO, casas comigo?"

Após ler ao microfone o cartaz, a cantora reagiu: "Acho que me deixei disso. Já tentei algumas vezes." O momento - que aconteceu no espetáculo em Espanha - ficou gravado e foi depois partilhado no X. Veja abaixo:

Os casamentos falhados de Jennifer Lopez

A cantora Jennifer Lopez já viveu vários altos e baixos no que ao amor diz respeito. O primeiro casamento da artista foi com o ator Ojani Noa, entre 1997 a 1998. Mais tarde, em 2001, foi com Cris Judd que a artista deu o nó, mas entraram com o pedido de divórcio em 2002. A separação foi dada como oficial em janeiro de 2003.

No final de 2002, a artista ficou noiva de Ben Affleck depois se terem conhecido nas filmagens de 'Gigli'. Este romance ficou de tal forma mediático que passaram a ser carinhosamente chamados de Bennifer. Mas tudo acabou no ano seguinte, em 2003, quando cancelaram o casamento.

Em 2004, Jennifer Lopez casou-se com Marc Anthony. Desta união resultou no nascimento dos filhos gémeos da artista, Emme e Max, que agora têm 17 anos. No entanto, em 2011 separaram-se. Dez meses depois, em abril de 2012, Marc pediu o divórcio, que só ficou finalizado em 2014.

Anos mais tarde, Jennifer Lopez envolveu-se com Alex Rodriguez. Começaram a namorar em 2017 e chegaram até a ficar noivos, entre 2019 e 2021.

Em 2021, de lembrar ainda, a cantora deu uma nova oportunidade a um amor antigo. Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a juntar os trapinhos e desta vez chegaram mesmo a casar, em 2022. Mas, mais uma vez, a união terminou pouco depois. Em janeiro deste ano foi noticiado que o agora ex-casal estava oficialmente divorciado.

Agora, perante todos estes casamento falhados, Jennifer Lopez parece estar numa nova fase da sua vida em que dar o nó não é um desejo, como deu a entender no concerto de terça-feira.

