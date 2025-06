Leah Remini e Jennifer Lopez mantêm-se unidas, mesmo que não tenham contacto diário. A amizade não quebra e apoiam-se nos momentos mais difíceis, como aconteceu recentemente.

"Logo após o divórcio, trocámos carinhosas mensagens de apoio. Por vezes não falas com as pessoas todos os dias como antes, mas isso não significa que o amor se perdeu. As amizades têm altos e baixos. Isso não significa que estamos em desacordo", partilhou Leah Remini em conversa com a Us Weekly.

No entanto, não se especificou se estava a referir-se à separação de Jennifer de Ben Affleck, ou à sua própria vida amorosa. Leah Remini pediu o divórcio de Angelo Pagán após 21 anos de casamento em agosto de 2024. O agora ex-casal tem em comum a filha Sofia Bella Pagán, de 20 anos.

