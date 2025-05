Jennifer Lopez sente-se culpada por não ter estado tão presente quanto gostaria na vida dos filhos, especialmente quando estes eram crianças.

A cantora, de 55 anos, conversou com o jornal El País antes da nova digressão 'Up All Night' e acabou por falar dos gémeos Emme e Max, que atualmente têm 17 anos, fruto do casamento terminado com Marc Anthony.

"Eu era uma mãe que trabalhava muito quando eles eram pequenos. Provavelmente eles não tiveram tanto de mim quanto queriam, certo? Porque quando és uma mãe trabalhadora - e muitas mães trabalhadoras sabem disso - sentes sempre aquela culpa. 'Deveria ter ficado em casa.' Mas eles tiveram a experiência que tiveram. E dás sempre o teu melhor como mãe", partilhou a artista.

Ainda assim, não deixa de ficar feliz por ter levado os filhos a vários sítios do mundo. "Eles estiveram em digressão comigo. Eles iam ao 'American Idol' comigo", recordou. "Olhando para trás, foi uma experiência incrível", afirmou.

Leia Também: Ben Affleck e Jennifer Lopez de costas voltadas... por bem milionário