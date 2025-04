Ben Affleck mostrou-se "muito grato" pelo apoio dos filhos da ex-mulher Jennifer Lopez na antestreia de 'O Contador 2'.

Na quarta-feira, dia 16 de abril, na antestreia do filme em Los Angeles, o ator, de 52 anos, não estava apenas na companhia dos seus filhos, mas também junto dos filhos de Jennifer Lopez.

Uma fonte próxima da cantora contou que os gémeos Max e Emme, de 17 anos, fruto do casamento terminado com Marc Anthony, fizeram questão de marcar presença no evento.

"Eles escolheram vir apoiar o Ben", disse a fonte. "Este é o tipo de vínculo que ele construiu com os filhos da Jennifer, e isso significa muito para ele. Ficou muito grato pelo apoio", acrescentou.

De recordar que Ben Affleck é pai de Samuel, de 13 anos, Seraphina, de 16, e Violet, de 19, fruto do casamento terminado com Jennifer Garner.

