Apesar de o casamento chegar ao fim, Jennifer Lopez e Ben Affleck não se querem afastar completamente um do outro.

Uma fonte falou com o Page Six e revelou: "Eles têm intenção de continuar na vida um do outro, apesar de não estarem numa relação amorosa".

"O Ben e a Jennifer ainda estão ligados e comunicam quando se trata dos filhos", acrescentou.

De recordar que o ex-casal começou a namorar pela primeira vez em 2002 e ficaram noivos em novembro desse mesmo ano. No entanto, terminaram a relação em 2004. Anos depois, em 2021, voltaram a juntar-se e casaram-se em julho de 2022. Mas este ano voltaram a terminar a relação.

O ator, recorde-se, esteve anteriormente casado com Jennifer Garner, entre 2005 e 2015, com quem tem em comum os filhos Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12. Já Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Emme e Max, de 16 anos, do casamento terminado com Marc Anthony.