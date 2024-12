Jennifer Garner "encorajou" o ex-marido, Ben Affleck, a trabalhar no seu casamento com Jennifer Lopez antes de os dois terem optado pelo divórcio, avança o Page Six.

"Quando as coisas começaram a ficar difíceis entre o Ben e a Jennifer, a Jen apoiou muito a relação e encorajou o Ben a trabalhar no seu casamento", afirmou a fonte em questão.

As duas chegaram mesmo a ficar próximas, contudo, com o divórcio, não têm "comunicado muito".

"No fim das contas, ela apenas quer a felicidade do Ben", acrescentou-se.

Garner e Affleck, recorde-se, divorciaram-se em 2015 após 10 anos de casamento. Em comum têm três filhos: Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12.

