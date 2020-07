Passo 4: Procure o conselho de um especialista

Para esclarecer dúvidas sobre hiperidrose, há três especialidades aconselhadas:

Médico especialistas em Dermatologia: é comum um médico dermatologista propor um tratamento da hiperidrose axilar à base de anti-transpirantes ou botox. Vantagens destes tratamentos:

- Se a sua transpiração deixar de ser incomodativa com o uso de anti-transpirantes, então conseguiu resolver um problema com uma solução rápida e acima de tudo económica;

- Se o médico sugerir o uso de botox infiltrado na zona axilar, saiba que apesar de poder ser um tratamento dispendioso quando prolongado no tempo, é uma solução 100% segura e sem efeitos secundários.

- Desvantagens: Na sua maioria os anti-transpirantes contêm químicos e metais como o alumínio, causando em alguns casos irritações da pele. Existem também alguns estudos que estabelecem uma relação direta entre o alumínio presente nos anti-transpirantes e o cancro da mama. Por outro lado, os anti-transpirantes não tratam o suor, controlam-no. No dia em que deixar de usar o produto vai sentir novo incómodo com a transpiração. E é também frequente que o uso frequente cause o fenómeno de habituação, em que o anti-transpirante deixa simplesmente de ser eficaz. O botox é uma proteína que é totalmente absorvida pelo corpo ao longo do tempo, tornando este tratamento eficaz durante aproximadamente seis meses. Como tal, haverá a necessidade de repetir o tratamento até duas vezes por ano, enquanto sofrer de hiperidrose.

Médico Cirurgião Cardiotorácico ou Médico Cirurgião Vascular: o tratamento mais apoiado por estes especialistas é a cirurgia denominada por Simpatectomia Endoscópica, que tem por objetivo remover áreas específicas do nervo simpático principal, co-responsável pela hiperidrose. Ao remover parte do nervo, o paciente deixa de transpirar em excesso, resolvendo assim o seu problema.

- Vantagens: A cirurgia Simpatectomia Endoscópica é minimamente invasiva, permite resultados instantâneos e tendencialmente permanentes.

- Desvantagens: Por ser uma cirurgia feita em ambiente hospitalar requer anestesia geral e um período de recobro, pode envolver alguns riscos inerentes a qualquer cirurgia, como sangramento, infeções e dor. É eficaz em até 95% na redução da hipersudorese, principalmente nas axilas, mãos, mas pode fazer despertar a hiperidrose compensatória irreversível, com aumento de suor ligeiro ou acentuado noutras áreas do corpo como virilhas, costas, peito, abdómen, coxas e nádegas.

Médico especialista em Hiperidrose: É comum estes médicos especialistas sugerirem diferentes tratamentos de ponta consoante o grau e local da hiperidrose. Graças aos resultados clinicamente testados e à aprovação obtida pela FDA, é cada vez mais recomendado o tratamento da hiperidrose axilar pelo método Miradry. Este método a laser usa energia eletromagnética que elimina permanentemente as glândulas sudoríparas (as responsáveis pela transpiração) e as glândulas apócrinas (responsáveis pelo mau odor axilar) se recurso a cirurgia.

- Vantagens: Além de indolor, esta técnica permite obter resultados que chegam aos 90% na redução do suor e ainda reduz drasticamente o odor que muitas vezes acompanha a transpiração, numa única sessão de uma hora e meia. Tornando-se assim no único tratamento que resolve de vez o suor (hiperidrose) e o odor (bromidose) axilar sem cirurgia.

- Desvantagens: Como é uma tecnologia inovadora e de ponta ainda só há duas clínicas especializadas em Portugal que oferecem este tratamento: as Clinicas Liberty em Lisboa e Porto.

Passo 5: Procure informação e testemunhos e escolha o mais adequado para si.

Escolher um tratamento pode parecer difícil: com ou sem cirurgia, com ou sem risco de suor compensatório, com resultados permanentes ou temporários, com ou sem uso de anti-transpirantes, as opções são várias.

O importante é que faça uma decisão informada e consciente de um tratamento que seja o melhor para si. Lembre-se, a transpiração excessiva não é apenas uma questão de estética, é um problema que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro e que provoca isolamento social, quebras de autoestima e inclusive depressão.

Os conselhos são da médica Rita Marçal, especialista em Medicina Interna.