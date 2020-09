1. Possuímos dois tipos de glândulas de suor

São as glândulas écrinas e as apócrinas. As glândulas écrinas estão localizadas por todo o nosso corpo e produzem o “suor aguado” que controla a temperatura corporal. As glândulas apócrinas produzem um suor mais oleoso, composto por lípidos e proteínas e estão localizadas junto aos folículos capilares e concentram-se no couro cabeludo, axilas e virilhas.

2. Os pelos podem realçar o odor

Na realidade, não é especificamente o suor produzido pelas glândulas apócrinas que geram odor, mas sim as bactérias que são atraídas por este tipo de suor em particular. Quanto mais pelos tiver, mais superfícies as bactérias encontram para fixar-se e alimentar-se, potenciando o mau odor.

3. Os antitranspirantes são aliados poderosos, mas perigosos

Os antitranspirantes impedem que o suor chegue até a superfície da pele, enquanto os desodorizantes normais conseguem disfarçam o cheiro. No entanto, já são largamente conhecidos os perigos dos antitranspirantes que, por conterem alumínio na sua composição, podem provocar patologias graves, como o cancro.

4. Os tratamentos médicos existentes são uma alternativa simples e eficaz

Existem opções de tratamento não invasivas para o tratamento da hiperidrose e transpiração excessiva. Um dos mais recentes, por exemplo, consiste na produção de energia eletromagnética (semelhante à produzida por um micro-ondas) e que provoca a dissolução e absorção das glândulas sudoríparas desta zona do corpo. O processo consiste no aquecimento da camada existente entre a pele e a gordura, onde estão localizadas as glândulas do suor, até as dissolver, vaporizar e eliminar sem afetar a pele, gordura e músculos. Para a transpiração excessiva ocorrer nas palmas das mãos ou pés, existe um outro tratamento que consiste em aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade e que induz a inação das glândulas destes locais.