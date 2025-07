Jéssica Galhofas marcou presença na quarta-feira, 16 de julho, no programa 'Dois às 10', da TVI. A antiga concorrente do 'Big Brother 2023' conversou com Cristina Ferreira sobre o que mudou na sua vida depois de ter participado no reality show e, claro, sobre o fim da relação com Francisco Vale.

Jéssica e Francisco conheceram-se precisamente no 'Big Brother 2023'. Começaram a namorar ainda no programa da TVI e a relação manteve-se cá fora. O amor durou um ano e meio, tendo a separação sido anunciada no início deste ano.

Questionada por Cristina Ferreira, Jéssica confessou que achou que este seria um amor para a vida e assumiu ter-se sentido desiludida com o fim.

"Pensei mesmo que tinha encontrado a pessoa certa para mim", assumiu.

Os motivos que levaram ao fim da relação

Jéssica explicou em direto que foi Francisco Vale quem tomou a decisão de terminar o namoro e admitiu que para si foi difícil entender a decisão e motivações do agora ex-namorado.

"Foi muita coisa ao mesmo tempo. Foi, se calhar, sairmos do programa e estarmos logo os dois. Só os dois. Não lidámos muito bem com tudo à volta. Dentro de um programa há se calhar defeitos que não conseguimos ver muito bem, mas depois cá fora temos mais noção disso", notou.

A jovem, de 27 anos, acha que os dois eram compatíveis e que se completavam, mas Francisco não concordou e considerou que a relação não tinha pernas para andar.

"Tenho pena da maneira como as coisas terminaram, assim de repente. Sou uma pessoa que não desiste facilmente das coisas, e eu não desisti dele. Tive aquela depressão, mas lutei e tentei ainda convencê-lo e mostrar-lhe que havia ainda uma oportunidade. Mas pronto, o Francisco é casmurro, acho que toda a gente já sabe", explicou, tendo sido imediatamente questionada por Cristina Ferreira sobre a possibilidade de este traço de personalidade de Francisco ter sido um dos motivos para a rutura.

Jéssica não teve dúvidas em afirmar que sim, a separação foi motivada pelo "facto de guardar muito tudo para ele, por demorar a falar, e pelo facto de moer muito tempo sobre uma coisa".

"Acho que é mais difícil separarmo-nos de alguém assim do nada, sem uma razão, não diria válida porque depois conversámos, mas assim de repente, sem estar à espera, a achar que está tudo bem, do que se calhar numa traição, uma falta de respeito", disse, justificando o facto de ter entrado em depressão devido ao fim da relação.

"Vou sempre ter um carinho especial por ele. Por mais que ele diga que foi fácil para ele ultrapassar, eu não tenho medo de dizer que não. Foi muito difícil, passei por uma depressão mesmo muito grande porque não estava nada à espera."

Jéssica lamentou ainda que o ex-namorado tenha falado recentemente em declarações públicas sobre a separação, algo que tinham combinado não fazer.

"Nós ficámos de acordo que não falávamos de nada sobre o fim da nossa relação. E não falámos até há uns dias, que vi algumas entrevistas. Mas eu não vou fazer como ele. Não vou falar sobre isso, porque não me interessa. São águas passadas e eu continuou a ter carinho, respeito e consideração por ele", afirmou.

A ex-concorrente do 'BB 20223' mudou-se para Esposende quando saiu do reality show para viver perto de Francisco Vale e decidiu, depois da separação, manter-se por lá.

"Eu fiquei na mesma lá em cima. Sinto que as pessoas me receberam muito bem, com muito amor e carinho. Quando nos separámos, parece que ainda mais as pessoas se agarraram a mim e não me queriam deixar ir embora", disse.

"Se calhar, era mais fácil para ele eu ter-me ido embora mas acho que foi mais fácil para mim ficar lá e enfrentar tudo", realçou.

O ex-casal vive atualmente na mesma terra e joga futebol no mesmo clube, porém são raras as vezes em que se cruzam e escolheram não manter a amizade para já.