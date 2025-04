Jéssica Galhofas recorreu nas últimas horas à sua página de Instagram para partilhar com os seguidores a mais recente conquista que conseguiu alcançar.

Após o fim da relação com Francisco Vale, a ex-concorrente do 'Big Brother' volta a ter motivos para sorrir por ter finalmente casa. Jéssica conseguiu arrendar um imóvel.

"Eu disse-vos há pouco tempo que teria novidades para vos contar. Aqui está uma delas, tenho o meu cantinho", disse ao mostrar as chaves da nova morada.

"Estou feliz por ter lutado cada dia, foram quase dois meses de visitas. Dois meses de 'não é possível para uma só pessoa'. Mas a esperança é sempre a última a morrer. Sempre fui à luta para conseguir ser feliz e ter o que necessito para estar bem e este foi mais um desafio que um dia mais tarde me vou orgulhar. Agora vem a parte que mais gosto, a decoração e a montagem dos móveis (vou chamar reforços)", escreveu, assumindo as dificuldades que enfrentou no processo.

Por fim, Jéssica deixou um conselho: "Construam, vivam o vosso amos, lutem pelos objetivos, viagem e depois partilhem com o mundo. Porque tudo o que é vivido em off, em privado, é o melhor e corre sempre da melhor maneira. O que ninguém sabe, ninguém estraga".



© Reprodução Instagram - Jéssica Galhofas

