O presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump revelou que estava a pensar retirar cidadania à comediante Rosie O'Donnell, justificando que "não beneficia o país". Ellen DeGeneres reagiu e mostrou o seu apoio à artista.

Foi através da sua página de Instagram que Ellen DeGeneres mostrou publicamente o seu apoio à comediante Rosie O'Donnell. Isto depois de Donald Trump ter confessado que estava a ponderar retirar cidadania norte-americana à artista. No domingo, dia 13 de julho, Ellen DeGeneres destacou na rede social a mensagem de Donald Trump sobre Rosie O'Donnell e disse: "Bom para ti, Rosie." Após a publicação de Ellen DeGeneres, foram muitos os seguidores que recorreram à caixa de comentários para comentar o tema, destacando-se o apoio a Rosie O'Donnell - que vive atualmente na Irlanda. Veja abaixo a partilha da apresentadora e todas as reações à mesma: A mensagem de Trump sobre Rosie O'Donnell e a resposta da artista Foi no fim de semana que Donald Trump confessou através das redes sociais que estava a "considerar seriamente" retirar a cidadania norte-americana a Rosie O'Donnell. "Uma vez que a Rosie O'Donnell não beneficia o nosso país, estou a considerar seriamente em retirar-lhe a cidadania. Ela é uma ameaça à humanidade e deveria permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se a quiserem", disse o presidente dos Estados Unidos da América. Ao deparar-se com tal declaração de Trump, Rosie O'Donnell não tardou a reagir publicamente. "O presidente dos EUA sempre odiou o facto de eu o ver como ele é - um vigarista criminoso, abusador sexual, mentiroso, disposto a prejudicar os Estados Unidos para seu próprio benefício. Foi por isso que me mudei para a Irlanda. Ele é um velho perigoso e sem alma, com demência, que carece de empatia, compaixão e humanidade básica - oponho-me diretamente a tudo o que ele representa. Vais deportar todos os que se opõem às tuas tendências maléficas. És uma piada de mau gosto, incapaz de formular uma frase coerente."

Rosie O'Donnell - que há muito tempo é crítica de Donald Trump e das políticas do seu governo - revelou anteriormente que se tinha mudado para a Irlanda em janeiro, com a filha Clay, de 12 anos.

"Apesar de nunca ter pensado em mudar de país, decidi que isso seria o melhor para mim e a minha filha de 12 anos", disse no passado mês de março no Tik Tok. Na altura acrescentou que estava em vias de obter a nacionalidade irlandesa, isto porque os avós são oriundos do país, "onde as pessoas são muito carinhosas e amáveis, muito acolhedoras". Recorde aqui.

Também Ellen DeGeneres decidiu mudar de país depois da vitória de Donald Trump nas últimas eleições. A apresentadora deixou os Estados Unidos da América e tem vivido agora em Inglaterra com a mulher, Portia de Rossi.

Mas não foram as únicas. Houve outras caras conhecidas falaram deixaram os EUA após Trump chegar novamente ao poder, entre elas America Ferrera, Hugh Jackman, Renée Zellweger, Eva Mendes, Sophie Turner ou Cher. Lembre aqui.

