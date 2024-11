Ellen DeGeneres e a mulher, a atriz australiana Portia de Rossi, já se despediram dos Estados Unidos da América.

Segundo o site TMZ, a gota de água para esta decisão foi a eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos da América.

De acordo com o que as fontes revelaram ao meio de comunicação americano, as duas já estão a viver na casa nova, em Cotswolds, uma região no sudoeste de Inglaterra e onde mora, curiosamente, o rei Carlos III.

Ao que parece, o casal ficou muito desiludido com o resultado das eleições (Ellen era até apoiante de Kamala Harris) e decidiram refazer a vida noutro país.

