Eva Longoria não vive mais nos Estados Unidos da América.

A mulher de 49 anos foi sincera acerca da decisão de sair de Los Angeles, juntamente com a família - o marido, José Bastón, e o seu filho Santiago, de 6 anos. A família divide agora o seu tempo entre a Espanha e o México.

"Eu passei toda a minha vida adulta ns EUA", rematou em entrevista à Marie Claire, no dia 13 de novembro. "Mas mesmo antes [da pandemia], eu já estava com ideias de me mudar. A vibe era diferente. E quando a COVID aconteceu, levou tudo ao limite. Fosse pela falta de residência ou pelos impostos... parecia que esse capítulo da minha vida tinha acabado".

"Sou uma privilegiada", observou. "Eu consigo escapar e ir para qualquer lugar. A maior parte dos americanos não tem essa sorte. Eles vão ficar presos neste país distópico, e minha ansiedade e tristeza são por eles".

