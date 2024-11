Sempre muito atenta ao que come, pois é muito rigorosa na sua dieta, Victoria Beckham alimenta-se, sobretudo, com peixe grelhado e vegetais cozidos a vapor. No entanto, Eva Longoria partilhou novas curiosidades sobre a estilista.

A atriz - que mantém uma longa amizade com a mulher de David Beckham, revelou qual é o pequeno-almoço de Victoria.

"É fácil porque comemos as mesmas coisas ao pequeno-almoço", disse Eva Longoria. "Ambas amamos clara de ovo e abacate. Quando estamos juntas... ela faz clara de ovo e abacate e é ótimo", contou.

"Para o jantar, ele come peixe cozido a vapor. Peixe, vegetais cozidos a vapor. Ela é fácil", acrescentou.

