É tempo de férias e descansar, e ganhar força para mais um ano de trabalho ou de estudo. Pensamos no que fazer e muitas coisas podem ser equacionadas. Viajar pelo país, para fora, ir para a praia ou para o campo. O que importa é aproveitar o tempo para fazer o que gostamos.

No entanto, para quem tem uma Doença Inflamatória do Intestino (DII) as coisas não são assim tão simples tal como explicou a enfermeira Clarisse Maia no novo episódio divulgado pela APDI.

“A DII é uma doença crónica que pode ser imprevisível por isso devemos planear com alguma antecedência as férias. Primeiro temos de pensar no destino e depois tudo o que implica ir para aquele país”, disse a profissional de saúde.

“Desde a consulta do viajante, a medicação que vai levar, o alojamento que vão ter de reservar. Tudo isso deve ser planeado”, acrescentou, em conversa com Marina Caldas.

Veja aqui quais os desafios que se colocam e como podemos ultrapassá-los.