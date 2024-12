"Nunca vou deixar de te amar, sabes disso? Nunca vou deixar de te dizer todos os dias que te amo, nunca vou deixar de te fazer sorrir e sempre que tu precisares de desabafar, vou estar do teu lado, para tudo, para qualquer coisa, em qualquer momento". Foi com estas palavras que Jéssica Galhofas começou a publicação que fez no Instagram, dedicada ao namorado Francisco Vale.

Ao publicar duas fotografias de ambos, a ex-concorrente do 'Big Brother' acrescentou: "Vou ficar sempre aqui, mesmo que um dia tu não voltes. Vou continuar à tua espera, daqui a 50 ou 90 anos. O meu amor por ti nunca terá mudado, será sempre cada vez maior, maior e maior, porque tu és a minha motivação, és a minha felicidade e o melhor presente que poderia ter recebido". Mas não ficou por aqui.

"Porque tu és quem me faz sorrir mais alto e quando sorrio contigo, mesmo que seja por qualquer piada sem graça, o meu sorriso é verdadeiro. Tu não entraste na minha vida por acaso, foi para ser eterno e tu serás eterno em mim. Mesmo que passe um século, nunca, nunca, mesmo, vou esquecer-me de nada que tu já fizeste por mim, de nenhum detalhe, de nenhuma palavra, de nenhuma data, de nenhum beijo, de nenhum encontro e, principalmente, de ti, de nós. Nunca", disse.

"Mesmo que as barreiras sejam enormes, mesmo que o mundo esteja contra nós, farei sempre questão de lembrar que tu és e sempre serás a pessoa que mudou a minha vida. E a única que escolhi para viver todos os dias dela. Desculpa pelo meu mau feitio, desculpa pelos meus erros, desculpa... Amo-te para todo o sempre", completou.

Leia Também: Russell Wilson declara-se à mulher, Ciara, e aos filhos. "Grato"