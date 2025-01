Catarina Esparteiro viveu um enorme susto este fim de semana. A antiga concorrente do 'Big Brother' foi levada para o hospital depois de ter desmaiado de forma inesperada.

"Estava na reunião de condomínio ontem de manhã, de repente e sem nenhum sintoma ou histórico, desmaiei e estive mais de 20 minutos inconsciente", contou através da rede social Instagram.

Catarina fez uma "TAC, eletrocardiograma e análises", que indicam que está tudo bem. "Os médicos desconfiam que pode ser uma crise de epilepsia (mas ainda vou fazer mais exames terça-feira)", explicou.

Ainda sem diagnóstico, a empresária está de volta a casa e agora mais focada em descansar. "O corpo, por vezes, dá sinas de que precisamos acalmar, daí eu dizer que precisava de ficar um tempo longe do mundo e sem telefone (mas foi muito pouco tempo)", disse, referindo-se à sua recente, mas curta, participação em 'Secret Story - Desafio Final'.

"Sempre fui muito saudável e nunca me passou pela cabeça que isto me pudesse acontecer… Agora vou tentar acalmar um pouco o meu ritmo de vida, pois sem saúde não vamos a lado nenhum", completou, agradecendo todas as mensagens de preocupação que recebeu ao longo dos últimos dias.



© Reprodução Instagram - Catarina Esparteiro

