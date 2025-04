A queda de cabelo pode ter muitas causas, contudo as causas genéticas e hormonais são as mais comuns. Mas, além disso, a ingestão de certos medicamentos, uma dieta pobre em nutrientes ou um período de grande stress podem causar uma redução de densidade capilar. No outono é comum percebermos uma maior perda de cabelo do que o normal, o que se deve a várias razões e não necessariamente a um problema capilar.

Uma época de mudanças que podem afetar o cabelo

O regresso ao trabalho e ao ritmo de vida habitual após as férias de verão pode levar a um pico de stress que se pode refletir na sua saúde capilar.

Além disso, a crença popular dá ao outono uma responsabilidade extra pela queda do cabelo. Mas o que realmente acontece é que durante esta época do ano há uma renovação mais intensa do cabelo. A explicação é que, no ciclo de vida do cabelo, a primavera e o outono correspondem a fases telógenas (queda), que são seguidas por fases anágenas, quando o cabelo volta a crescer.

Para além destas considerações, as agressões que o nosso cabelo sofre durante o verão, com intensa exposição ao sol, cloro, sal marinho, areia, vento e humidade, podem também acentuar a queda de cabelo de outono.

Portanto, se vir mais cabelo do que o habitual na escova ou no chuveiro, não se assuste; pode ser uma queda de cabelo completamente natural. Os 100-200 cabelos por dia que perdemos durante os períodos telogénicos podem duplicar no outono. No entanto, se esta taxa continuar para além da fase telógena – cerca de três meses – é melhor consultar um especialista.

Stress, o inimigo da nossa saúde capilar

O stress contínuo pode causar queda de cabelo ao ponto de desencadear o que é conhecido como alopécia nervosa. A boa notícia é que se trata de um tipo temporário de alopécia, que pode ser revertida se a causa for eliminada, ou seja, se o grau de stress for reduzido.

Assim, o nervosismo pode ser a causa do eflúvio telógeno, uma queda difusa de cabelo que afeta principalmente as mulheres. A alopécia areata pode ser também o resultado de uma reação do sistema imunitário ao stress. O stress e ansiedade pode também estar associado a tricotilomania, uma desordem em que a pessoa puxa o cabelo como consequência de um alto nível de ansiedade.

Após várias semanas de relaxamento, sem horários definidos e com o descanso e diversão como únicas obrigações, o regresso ao trabalho pode significar uma quebra significativa na motivação. Nem sempre podemos regressar gradualmente ao trabalho e ao stress quotidiano da vida na cidade e como consequência a nossa saúde pode ressentir-se.

O que posso fazer para parar a queda de cabelo?

A adaptação às rotinas pós-férias o mais cedo possível é fundamental para reduzir a quantidade de stress e assim não colocar o seu cabelo em risco. Ao mesmo tempo, tente reduzir ao mínimo a aplicação de calor ao seu cabelo, pois isto irá enfraquecê-lo ainda mais. É também uma boa ideia limpar o seu cabelo após o verão com um bom corte de cabelo, bem como incorporar alimentos ricos em ferro, ácido fólico, magnésio, iodo, zinco, vitaminas B e colagénio na sua dieta.

Champôs nutritivos e fortificantes, com a sua ação reparadora e regeneradora, também podem ajudar. Ao aplicá-los, massaje suavemente o couro cabeludo para promover a circulação sanguínea.

Além disso, a Mesoterapia Capilar MesoHair irá estimular e nutrir os seus folículos para produzir cabelo de melhor qualidade e mais resistente. O Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é também uma solução pois ajuda as unidades foliculares a produzir novamente cabelo de qualidade e resistente.

Um artigo de Carlos Portinha, médico e diretor clínico do grupo Insparya.