A Livraria Lello apresentou a campanha “After Porto”, uma iniciativa de comunicação urbana que leva para as ruas da cidade uma série de frases inspiradas na identidade portuense. A ação marca o lançamento da nova chancela editorial da livraria, com o primeiro livro da coleção Livraria Lello Curates.

A campanha ocupa mais de 300 mupis com frases originais construídas a partir de expressões, hábitos e formas de estar características do Porto. Cada frase pretende refletir aspetos do quotidiano da cidade e do seu imaginário coletivo. Entre os exemplos estão: “After Porto, o palavrão sabe a casa”, “After Porto, o granito já não é frio” e “After Porto, meia dose dá para quatro”.

Segundo a Livraria Lello, “as frases resultam de um processo de escuta ativa à cidade e às suas pessoas, procurando traduzir elementos afetivos e simbólicos do viver portuense em declarações visuais e literárias no espaço público”.

Um dos mupis, colocado na zona da Baixa, mostra uma jovem a sorrir enquanto é atingida com um martelo de São João, acompanhado da frase “After Porto, o palavrão sabe a casa”. A imagem ilustra o conceito da campanha: o afeto manifesta-se no Porto de forma direta e simbólica, através de gestos e códigos próprios.

Campanha urbana transforma o Porto em livro a céu aberto créditos: Divulgação

Para a diretora de marca da Livraria Lello, Francisca Pedro Pinto, o objetivo é devolver à cidade as suas palavras e rituais. “O Porto tem uma linguagem própria. Com esta campanha, quisemos traduzi-la em frases que vêm da rua e devolvê-las à cidade como quem devolve um gesto”.

O livro Livraria Lello Curates Porto — o primeiro da nova coleção editorial — apresenta uma leitura da cidade através de fotografia, texto e ilustração, com uma abordagem sensorial e afetiva do território. A coleção propõe-se a explorar diferentes locais do país através de múltiplas linguagens visuais e narrativas.

A campanha resulta de uma parceria com a Câmara Municipal do Porto e estará nas ruas até 12 de agosto. Em paralelo, a Livraria Lello convida a comunidade a participar através das redes sociais, respondendo à pergunta: “O que muda depois do Porto?”

Como parte da campanha, a livraria passou também a oferecer entrada prioritária a todos os portadores do cartão Porto., num gesto simbólico de retribuição à cidade.