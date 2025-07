Até ao final de agosto, a artista plástica Helena Bezerra ocupa a Wine Cellar do restaurante Scarlett Porto com uma residência artística que transforma o espaço num estúdio-exposição aberto ao público, com entrada livre.

O Scarlett Wine & Food, no coração da cidade do Porto, inaugura a sua segunda residência artística com Helena Bezerra, artista plástica formada pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Conhecida pelo seu trabalho de experimentação com colagens e texturas, a artista vai criar e expor as suas obras num ambiente descontraído, permitindo aos visitantes acompanhar de perto o seu processo criativo.

Arte e gastronomia unem-se numa nova residência artística no Scarlett Porto Helena Bezerra créditos: Divulgação

A iniciativa, que decorre até 31 de agosto, reforça a aposta do Scarlett em experiências culturais inesperadas, onde a arte e a gastronomia se cruzam de forma orgânica. Depois do sucesso da primeira edição com o artista Ritchelly Oliveira, esta segunda residência volta a surpreender os clientes, ao proporcionar momentos artísticos enquanto se desfruta do novo menu de verão ou das populares happy hours com vinhos, cocktails e ostras portuguesas a 1€.

A residência artística pode ser visitada todos os dias, das 12h30 às 23h, e a entrada é gratuita. Uma oportunidade para viver o Porto de forma diferente, onde a criatividade está mesmo à mesa.