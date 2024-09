Neste outono, o arroz assume o protagonismo do novo menu do restaurante Scarlett Porto. Disponível exclusivamente nos meses de setembro e outubro, o menu “Arroz & Companhia” transporta os apreciadores deste alimento numa viagem sensorial por sabores como o arroz de marisco, peixe da costa, ameijoas e lingueirão, passando também pelo risotto italiano.

Originário, tal como os restaurantes Scarlett, da Ásia, o arroz assume um papel de destaque na gastronomia mundial, e Portugal não é exceção. Macio, versátil e capaz de absorver aromas e sabores, o arroz é parte indissociável da mesa dos portugueses de Norte a Sul do país, quer como elemento central quer como acompanhamento.

O menu “Arroz & Companhia” celebra o legado gastronómico do arroz na sua versão mais fresca, com sabor a mar. Ao todo, são cinco as propostas com peixe e marisco de origem local, inspiradas em receitas tradicionais portuguesas e italianas, com o toque francês que carateriza a culinária do Scarlett Porto – neste caso, através de elementos como o delicioso molho bisque.

Segundo Charles-Edouard Le Tallec, chef Executivo do Scarlett Porto, “este menu foi pensado com o intuito de evidenciar o grande potencial do arroz enquanto protagonista à mesa, colhendo inspiração na costa portuguesa e nos incríveis sabores que ela proporciona. Muitas vezes usado como acompanhamento, aqui ele assume-se como o produto estrela, como mote para a criação de pratos frescos e equilibrados, que, tal como o arroz que hoje consumimos, resultam da influência de diferentes culturas para um resultado harmonioso e surpreendente”.

O arroz terá entrado na Península Ibérica possivelmente nos séculos VII e VIII, através dos Árabes, conforme denota a sua designação: a palavra arroz terá tido origem no termo árabe “ar-ruzz”. A sua produção em Portugal, no entanto, começou a ser documentada apenas nos primeiros anos do século XVIII.

Scarlett Porto Rua de Avis, n.º 10, Porto Contactos: Tel. 932 101 833; e-mail scarlettporto@randblab.com

Os cinco pratos do menu “Arroz & Companhia” custam 16€ (cada) e estão disponíveis ao almoço no Scarlett Porto, em pleno coração da Invicta, podendo ser desfrutados tanto no espaço interior como no pátio de inspiração mediterrânica daquele que é o primeiro restaurante Scarlett da Europa.