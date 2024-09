Neste restaurante tailandês, localizado no Mercado de São Domingos de Benfica, o Pad Thai merece um destaque especial e, por isso, terá a devida celebração, custando 9,50€ a dose.

“Delicioso e cheio de sabores, com uma história que remonta ao período da grande recessão do século passado, o Pad Thai é o prato mais acarinhado pelos tailandeses e já conquistou os corações de muitos pelo mundo inteiro. No Mixed Martial Rice, o Pad Thai é rei e merece uma celebração à altura, sendo que durante um mês inteiro será a estrela do nosso espaço”, comenta Nuno Colaço, Proprietário do restaurante.

Feito com massa (Noodles) de arroz, vegetais, frango, gambas ou Tofu, nas suas versões mais fiéis, este prato tailandês foi popularizada de forma intencional pelo primeiro-ministro do país quando, durante a década de 30 do século passado, houve uma escassez de arroz. Tornou-se tão popular que ainda hoje é um dos mais reconhecidos da gastronomia tailandesa, sendo já adorado em todos os cantos do mundo.

Nesta segunda edição da Festa do Pad Thai, apoiada pela Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), o espaço introduziu novas receitas, além do Pad Thai Original com molho de tamarindo, de Caril vermelho ou na versão Rainbow - vegetariana/vegan. São novidades o Pad Thai de tofu fumado e cogumelos, o Pad Thai de carne de vaca com brócolos e o Pad Thai de caju picante.

Será possível provar ainda a sopa Tom Yum (caldo de gambas com um sabor doce, cítrico e levemente picante) e as mini-espetadas Satai tailandesas (gambas ou frango) cozinhadas na chapa e servidas com um molho cremoso de amendoim picante. Todos estes pratos podem ser acompanhados com a tradicional cerveja tailandesa (Singha Beer) ou a cerveja belga (Stella Artois) de sabor mais leve – ideal para acompanhar pratos picantes. É também possível provar a sangria de vinho rosé e de frutos tropicais “Bloody Hell” - exclusiva do Mixed Martial Rice, e como aperitivo um cocktail Thai Pearl.

A segunda edição desta festa acontece também na Uber Eats. Como resultado da parceria exclusiva entre o Mixed Martial Rice e a Uber Eats, será possível encomendar a partir de casa ao mesmo preço de 9,50€, todos os Pad Thai.

Todos os pratos estarão disponíveis para take-away.

As reservas de mesa poderão ser feitas para o telefone de contacto (927 464 972), por Whatsapp ou por mensagem privada a partir da página oficial de instagram @mixermartialrice.