À frente da cozinha do restaurante desde o final do ano passado, o cozinheiro mediou o entusiasmo de querer pôr as ideias em prática com a ponderação que estar à frente do projeto exige, e convidou a equipa a juntar-se ao processo criativo. As novidades foram concebidas “em conjunto com os dois sous-chefs – Gilberto Silva e Oleg Zhyrun– apesar de toda a equipa também participar, todos acrescentam”, partilha Sebastião. Embora prazeroso, o processo implica muita experimentação, com tempo para testar e amadurecer conceitos, “na base da tentativa-erro pois só após várias execuções e bastante feedback é que acredito ser possível chegar a um bom produto final”, acrescenta.

Michelin Dining Series os jantares a quatro mãos que juntam Encanto e Kabuki em Lisboa créditos: Kabuki

Este verão, começou a apresentar o resultado, novidades frescas e que fazem antever o caminho que o projeto irá seguir. O chef explica: “O conceito continua o mesmo (técnica japonesa com influência mediterrânica), mas desta vez claramente com um cunho mais pessoal, mais português e mais sazonal. Os novos pratos tornam o Kabuki Lisboa mais português, devido aos produtos e técnicas utilizados, apostando ainda mais na sazonalidade”. Como exemplos, refere a utilização do salmonete e de algas da nossa costa, o uso de molhos como o bolhão pato e o molho de fígado, o recurso a espécies por vezes improváveis pescadas em mares portugueses utilizadas nos nigiri, e as proteínas e vegetais muito nossos nos amuse bouche, servidos no início da refeição numa bento box. A par disto, em termos de técnica e apresentação, segue-se um caminho mais elegante e despojado, condizente com a qualidade da matéria-prima usada e do serviço.

Pratos como o Akami caviar (que junta atum, flor de manjericão e caviar), o “Bulhão Pato” (com peixe branco, amêijoas e molho à bulhão pato) ou o Salmonete e algas (onde se servem os já referidos salmonete e algas com plâncton) são algumas mostras desta nova página da história do restaurante. O plano é o menu ser mais dinâmico, podendo haver novidades de acordo com as estações e a criatividade da casa.

Os novos pratos do restaurante que conquistou a primeira estrela Michelin em 2022 podem ser provados no menu de degustação Kabuki (7 momentos 125€, ou 9 momentos 150€) ou à carta. O restaurante está aberto de terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h00 e as 19h30 às 00h00, e as reservas podem ser feitas para o e-mail geral@kabukilisboa.pt, pelo telefone 212 491 683 ou diretamente em kabukilisboa.pt.