Em maio deste ano, o chef chef Tanka Sapkota viu o seu restaurante sediado em Lisboa ascender à 12.ª posição do “50 Top Pizza Europa 2024”. Agora, o reconhecimento na tabela das melhores pizzarias do mundo, a “50 Top Pizza World 2024” (na realidade, premeia cem estabelecimentos), chega quando o restaurante celebra o seu 10.º aniversário.

“Ver o Forno D’Oro eleito como uma das cem melhores pizzarias do mundo é um grande orgulho. Estamos muito felizes por voltarmos a estar no topo dos melhores, um reconhecimento do nosso trabalho que, todos os dias, se foca em dar aos nossos clientes produtos com a máxima qualidade e um cuidado extremo na confeção dos pratos do Forno D’Oro. Este prémio é ainda mais importante para nós no ano em que celebramos dez anos do Forno D’Oro, o que nos dá mais confiança para continuarmos a aprimorar as nossas pizzas, ao estilo napolitano, um triunfo maior quando lembro que no início ninguém acreditava que a Pizza Napolitana tivesse sucesso em Portugal”, comenta o chef Tanka Sapkota, a viver em Portugal há 28 anos.

Pizzaria portuguesa na tabela das 100 melhores casas do mundo Chef chef Tanka Sapkota. Divulgação

O Forno D’Oro é, mais uma vez, o único restaurante português mencionado nesta lista criada pelo LSDM (um congresso dedicado à promoção da mozzarella di bufala e dos produtos de origem italiana), que escolhe as cem melhores pizzarias do mundo. Eleito o ano passado como a melhor pizzaria de Portugal e com inserção no “Top Ten da Pizza Napolitana fora de Itália”, o Forno D’Oro foi considerado como a 80.ª melhor pizzaria do mundo, pelo “50 Top Pizza World” 2023, uma distinção consagrada em 2024, com a subida para a 73.ª posição.

Apaixonado por pizzas, o chef Tanka Sapkota abriu este restaurante lisboeta em 2014, especializado em Pizza Napolitana. A massa feita com fermento de massa-mãe, que permanece a fermentar por cerca de 36 horas antes de ir para o forno a lenha, revestido com folhas de ouro – que dá origem ao nome Forno D’Oro -, a uma temperatura de 450º C, são alguns dos detalhes na confeção das pizzas. Tal como a estrutura do forno, que veio diretamente de Nápoles e foi montada peça por peça, num total de nove toneladas, com o interior feito de pedra vulcânica, que permite atingir a temperatura ideal para que uma pizza não necessite de mais de um minuto para ficar pronta a servir.

De origem nepalesa, o chef Tanka Sapkota chegou a Portugal em 1996, depois de ter vivido e trabalhado na Alemanha. Parte mais tarde para Itália, onde se apaixona e especializa em gastronomia italiana, mas é em Portugal que decide criar raízes e abrir quatro restaurantes em Lisboa. Atualmente, gere os restaurantes Forno d’ Oro (considerado como a 12.ª melhor pizzaria da Europa), o Come Prima (considerado um dos 70 melhores restaurantes italianos do Mundo, incluindo Itália), o Il Mercato (considerado a melhor massa fresca de Lisboa) e a Casa Nepalesa (recebeu prémio Time Out para melhor cozinha de Lisboa, eleita pelos consumidores). Tanka Sapkota foi igualmente agraciado em Alba, em 2019, com o título de “Cavaleiro das Trufas Brancas” pela Ordem dos Cavaleiros do Tartufo de Alba, sendo o único em Portugal a ter recebido essa honra por parte desta confraria eno-gastronómica existente desde 1967.