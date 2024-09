Todos os domingos, a partir das 19h00, a Estação Menina Bonita, em Marvila, oferece aos clientes uma apresentação que conjuga magia e sensualidade, música e dança.

O elenco de “Burlesque” é a própria equipa do restaurante, que conta com experiência em diferentes espetáculos. Entre eles, o recente “From The Ocean To The Stars”, que celebra a história de Portugal.

O público pode fazer reservas para este novo espetáculo através do telefone 915 067 961, ou do email reservas@estacaomb.pt

O restaurante Estação Menina Bonita nasceu em 2022, sendo um projeto do casal Manoel Júnior e Ana Penha. O estabelecimento aposta na inovação tecnológica, com robôs que ajudam a servir refeições, paredes de vidro que se tornam opacas ou transparentes, um palco para música ao vivo, uma cascata e casas de banho interativas.

Informações Av. Infante Dom Henrique, n.º 306 Armazém 5 - Piso 2, Lisboa Contacto: tel. 915 067 961

Num ambiente industrial-chic, o espaço tem mais de conta com 300 lugares sentados e uma sala VIP para 16 pessoas.