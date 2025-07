Há uma inteligência que não se mede em gigabytes. Mede-se em bem-estar. Em manhãs com mais energia, em dias mais produtivos e numa conexão mais profunda com o potencial de cada um. Inspirada pelo desejo de motivar um estilo de vida mais saudável e interligado, a nova série Galaxy Watch8 chegou para dar forma ao companheiro de pulso mais pessoal e poderoso de sempre, onde o design icónico e a Inteligência Artificial se encontram para redefinir as expectativas.

O Despertar: mais do que descanso, uma estratégia

Imagine acordar com um conhecimento instantâneo sobre o potencial de cada dia. A Pontuação de Energia, alimentada por IA, analisa o sono e a atividade para refletir a vitalidade física e mental de quem o usa. O resultado não diz apenas se o corpo está pronto; mostra como atingir a melhor versão de si mesmo. Durante a noite, a avançada Inteligência Artificial do Galaxy Watch8 não descansa. O seu algoritmo de sono avançado monitoriza cada fase com uma precisão sem precedentes, deteta sinais de apneia e oferece conselhos práticos para um descanso verdadeiramente reparador e um ambiente de sono ideal. A isto junta-se a já robusta suite de monitorização da Samsung Health, que inclui medições de Eletrocardiograma (ECG), Pressão Arterial, Análise de Impedância Bioelétrica (BIA) e SpO2 contínuo, oferecendo um retrato verdadeiramente holístico da saúde.

O Conhecimento Interior: o corpo descodificado

Dois Modelos: Galaxy Watch8 em Alumínio (40/44mm) e Galaxy Watch8 Classic em Aço Inoxidável com moldura rotativa (46mm).

em Alumínio (40/44mm) e em Aço Inoxidável com moldura rotativa (46mm). Processador de Vanguarda: Exynos W1000 (3nm) para máxima performance e eficiência.

Exynos W1000 (3nm) para máxima performance e eficiência. Ecrã Ultra-Brilhante: Até 3.000 nits de brilho, protegido por Cristal de Safira.

Até 3.000 nits de brilho, protegido por Cristal de Safira. Inteligência Artificial: Primeiro smartwatch com Gemini da Google integrado.

Primeiro smartwatch com Gemini da Google integrado. Sensores Inovadores: Medição de Índice Antioxidante e Carga Vascular.

Medição de Índice Antioxidante e Carga Vascular. Durabilidade Extrema: Resistência 5ATM + IP68 e certificação militar MIL-STD-810H.

Pela primeira vez, um smartwatch oferece uma janela para a saúde e o processo de envelhecimento. A pioneira medição da Carga Vascular analisa a saúde do coração durante o sono, revelando o impacto do estilo de vida no bem-estar a longo prazo. O revolucionário Índice Antioxidante, por sua vez, mede os níveis de carotenoides na pele em apenas alguns segundos, dando o poder de tomar decisões mais informadas para a longevidade. A estas inovações, soma-se a medição do índice AGEs, que monitoriza a ingestão de alimentos para avaliar o envelhecimento interno do corpo. Para os que correm, o Treinador de Corrida é um pacto com a ambição pessoal. Um teste de performance de 12 minutos define o nível do corredor e desbloqueia o acesso a mais de 160 planos de treino personalizados. A precisão em cada passo é garantida pelo novo sistema de GPS Duplo (L1+L5), que oferece uma localização exata mesmo nos trilhos mais remotos ou nas cidades mais densas.

A Conquista Diária: a IA em movimento

A dinâmica do dia a dia exige um relógio à altura. Construído para ser o Galaxy Watch mais fino e confortável até à data, a sua estrutura interna foi otimizada para um perfil 11% mais elegante. No coração desta máquina está o novo e potente processador Exynos W1000 de 3nm, que, juntamente com 2GB de memória RAM, assegura uma fluidez e capacidade de resposta imediatas. Toda esta experiência é potenciada pelo novo Wear OS 6.

Com o Gemini da Google integrado — uma estreia mundial em smartwatches —, a voz é tudo o que é preciso. Comandos como "iniciar um treino de 300 calorias" ativam a função de forma natural, enquanto a IA ajuda a compor e responder a mensagens sem necessidade de escrever. Tudo isto, perfeitamente visível num ecrã Super AMOLED protegido por Cristal de Safira ultra-resistente, e que atinge uns espetaculares 3.000 nits de brilho, sendo 50% a mais do que a geração anterior. Uma clareza absoluta, mesmo sob o sol intenso, para que a tecnologia se adapte à vida, e não o contrário.

Uma experiência conectada e intuitiva

A série Galaxy Watch8 brilha ainda mais dentro do Ecossistema Galaxy. A interação foi simplificada ao extremo: o Gesto de Pinça permite atender chamadas ou tirar uma foto com um simples movimento dos dedos. O Controlador de Câmara transforma o relógio num visor remoto para o smartphone, ideal para fotos de grupo. E com o Samsung Find, localizar qualquer um dos seus dispositivos Galaxy a partir do pulso é um processo imediato e simples.

Para personalidades únicas, um design de exceção

Cada indivíduo é único. O relógio que o acompanha também deve ser. Toda a linha adota agora o distinto e confortável design almofadado, estreado no Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch8: a pura expressão de dinamismo. Construído em Alumínio leve, com um design ultrafino e minimalista, é a escolha para quem vive em movimento. Vem equipado com 32GB de armazenamento interno.

a pura expressão de dinamismo. Construído em Alumínio leve, com um design ultrafino e minimalista, é a escolha para quem vive em movimento. Vem equipado com 32GB de armazenamento interno. Galaxy Watch8 Classic: o legado da relojoaria, reinventado. O corpo em Aço Inoxidável exala sofisticação e robustez, com um generoso armazenamento de 64GB. Sinta o clique satisfatório da icónica moldura rotativa, agora mais fina, que permite navegar pela interface de forma fluída. O acesso imediato através do novo Botão Rápido e a facilidade de mudar de estilo com as braceletes One Click tornam a interação mais intuitiva do que nunca.

O tempo é precioso. A energia é o ativo mais valioso. Escolher o Galaxy Watch8 é começar a escrever uma nova história.

Os novos Samsung Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic estão disponíveis para compra no site da Samsung e lojas aderentes. Descubra o futuro da saúde e bem-estar no seu pulso!