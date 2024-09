A área da saúde tem sido uma aposta cada vez maior desta empresa sul-coreana que continua a aumentar o seu portfólio de wearables.

Segundo José Correia, Head of MX PM da Samsung Portugal, em comunicado, os novos gadgets permitem "a cada utilizador assumir o controlo da sua saúde e bem-estar com soluções preventivas de saúde".

Galaxy Ring ou Fit3, descubra as experiências que oferecem

Galaxy Ring: para simplificar o bem-estar, a começar pelo sono créditos: Divulgação

Concebido para monitorizar a saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Galaxy Ring é leve, pesando entre 2,3 gramas e 3,0 gramas, garantindo conforto durante o uso prolongado. O seu design côncavo distinto torna-o num verdadeiro acessório de moda, mantendo a durabilidade.

Com resistência à água de 10ATM e acabamento em titânio de grau 5, pode ser utilizado em qualquer lugar sem preocupações, incluindo uma utilização contínua com até sete dias de autonomia da bateria.

Cada anel será acompanhado de uma caixa de carregamento, especialmente concebida, que inclui uma iluminação LED estética para indicar o estado do carregamento.

Cada modelo permite ao utilizador manter-se fiel ao seu estilo pessoal com três opções de cores - Preto Titânio, Prateado Titânio e Dourado Titânio, juntamente com um kit de tamanhos, que o ajuda a encontrar o ajuste certo a partir de nove opções de tamanho.

O aparelho disponibiliza apoio personalizado 24 horas por dia, de acordo com as necessidades do utilizador e que se torna mais poderoso ao longo do tempo, graças à tecnologia avançada Galaxy AI.

Todos os dados e informações são integrados na aplicação Samsung Health para um acesso contínuo numa plataforma coesa sem subscrição.

A começar pelo sono, a base do bem-estar, o Galaxy Ring inclui a melhor análise da Samsung que, quando conjugada com um poderoso algoritmo de IA, ajuda a compreender facilmente os seus padrões de sono e a criar melhores hábitos.

Juntamente com a pontuação do sono e a análise do ressonar, as novas métricas do sono, como o movimento, a latência do sono, a frequência cardíaca e respiratória, fornecem uma análise detalhada e precisa da qualidade do sono. Com o Cycle Tracking, pode acompanhar melhor o ciclo menstrual através da monitorização noturna da temperatura da pele.

A nova Pontuação de Energia, uma funcionalidade ativada pela Galaxy AI, aumenta a consciência sob a forma como a saúde influencia a vida diária, para que o dispositivo possa dar recomendações baseadas no estado físico do consumidor, para que este concentre os seus esforços diários na realização de melhorias. Esta pontuação é calculada através da avaliação das suas condições físicas e mentais em quatro fatores significativos: Sono, Atividade, Frequência Cardíaca durante o sono e Variabilidade da Frequência Cardíaca durante o sono. Além disso, o utilizador passa a receber mensagens personalizadas destinadas a melhorar o seu bem-estar em todas as áreas de saúde, graças às sugestões de bem-estar, que são orientadas por dados abrangentes e interesses individuais.

O Galaxy Ring também suporta uma monitorização mais ampla do bem-estar diário, permitindo-lhe manter-se informado sobre a saúde do seu coração com o Alerta de Ritmo Cardíaco. Esta funcionalidade fornece notificações instantâneas sobre ritmos cardíacos invulgarmente altos ou baixos, em tempo real, através da aplicação Samsung Health. Detalhes adicionais sobre o ritmo cardíaco podem ser obtidos, incluindo batimentos por minuto, hora de início e duração com o Live Heart Rate Check.

O Galaxy Ring também o ajuda a manter um estilo de vida ativo e a manter-se motivado com o acompanhamento automático de caminhadas e corridas através da Deteção de Exercícios e lembretes diários de fitness com o Alerta de Inatividade.

Além disso, pode facilmente utilizar o controlo por gestos, juntando os dedos, para tirar uma fotografia à distância com o Smartphone, ou para desligar o alarme, assim como encontrar a localização do seu Galaxy Ring através do seu smartphone Galaxy com o Find My Ring no Samsung Find.

Galaxy Fit3: O Companheiro Diário de Bem-Estar créditos: Divulgação

O Galaxy Fit3 chegou para redefinir a experiência de fitness e monitorização de saúde, com um design mais leve e moderno, assim como funcionalidades avançadas que o tornam o parceiro ideal para quem quer melhorar a qualidade de vida.

Com cerca de 36.8g e com um corpo fino de 9.9mm, este dispositivo procura proporcionar um uso confortável durante o dia inteiro, seja durante o treino ou nas atividades do quotidiano.

Com uma durabilidade melhorada, o Galaxy Fit3 é resistente à água e poeira (5ATM e IP68), garantindo uma experiência segura mesmo nas condições mais exigentes. A sua bateria de longa duração permite até 13 dias de uso contínuo.

Com seis tipos de exercícios detetados automaticamente, 101 modos de treino e rastreio contínuo de oxigénio no sangue e ritmo cardíaco, este wearable foi pensado para quem procura uma gestão integrada do bem-estar, a um preço acessível.

A monitorização do sono é outra das funcionalidades-chave, analisando padrões de sono e oferecendo dicas personalizadas para melhorar a qualidade do descanso.

Para proporcionar aos utilizadores uma rede de segurança, foram recentemente adicionadas ao Galaxy Fit3 funcionalidades de segurança, incluindo a deteção de quedas e o SOS de emergência. Quando é detetada uma queda anormal, o Galaxy Fit3 dá aos utilizadores a opção de ligar imediatamente para os serviços de emergência para obter apoio médico atempadamente. Quando os utilizadores se encontram numa situação de emergência, podem ainda enviar um SOS imediatamente premindo o botão lateral cinco vezes.

Os utilizadores do Galaxy Fit3 também podem aceder a uma série de capacidades dentro do ecossistema conectado Samsung Galaxy para uma experiência melhorada. Os utilizadores podem utilizar o Galaxy Fit3 como um controlador de pulso, não só como um controlo remoto para a câmara do smartphone quando tiram fotografias e definem temporizadores com a Câmara Remota, mas também para reproduzir e controlar os media no seu dispositivo ligado.

Quando os utilizadores não querem ser incomodados ou se preparam para dormir, podem sincronizar automaticamente os modos entre o Galaxy Fit3 e o smartphone emparelhado. Se o smartphone for extraviado, os utilizadores podem localizá-lo facilmente com a funcionalidade Find My Phone no Galaxy Fit3, ou vice-versa.