Neste mundo cada vez mais liderado pela evolução tecnológica, milhões de pessoas têm acesso a dispositivos que lhes permitem monitorizar a sua rotina, como verdadeiros aliados na construção de um dia a dia mais saudável. Longe de substituir o papel dos profissionais de saúde, já assistimos a uma mudança de hábitos, onde a monitorização da saúde ganhou um destaque importante. Esta capacidade de atenção e cuidado personalizado abre um conjunto de novas possibilidades às quais estamos, aos poucos, a habituar-nos.

Monitorização do sono, ritmo cardíaco, níveis de oxigénio e stress são parâmetros que, agora, podemos ir consultado de forma regular nos nossos smartphones, smartwatches ou rings, que se traduzem em dados significativos onde padrões e comportamentos com necessidade de mudança podem ser detetados de forma atempada e tratados, quando partilhados com um especialista. Estamos a falar de um novo paradigma: o da saúde preventiva.

Mas é na ampla personalização que a tecnologia mais se destaca. Algoritmos baseados em inteligência artificial são capazes de interpretar padrões únicos de cada utilizador e adaptar recomendações de bem-estar, desde o melhor horário e condições para dormir, até à intensidade recomendada para o exercício físico consoante a recuperação física durante o sono. O resultado é uma abordagem holística, que cuida do corpo e da mente de forma integrada e contínua.

No entanto, esta transformação exige responsabilidade. A privacidade dos dados e a equidade no acesso às soluções digitais de saúde devem estar no centro das políticas públicas e das estratégias de inovação. A saúde digital só será verdadeiramente transformadora se for inclusiva, segura e centrada nas pessoas.

Neste Dia Mundial da Saúde, é imperativo refletir, não só sobre o papel de cuidarmos de nós próprios e dedicarmos tempo ao que realmente importa, mas também sobre o papel que a tecnologia pode desempenhar como catalisador de uma vida mais longa, saudável e consciente. A inovação deve estar ao serviço de um propósito maior: capacitar cada pessoa a viver melhor, todos os dias.