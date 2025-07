Cristiana Dionísio, antiga concorrente do 'Secret Story 5', emocionou os seguidores do Instagram na terça-feira, 22 de julho, ao assinalar publicamente o aniversário do filho, Dylan.

A criadora de conteúdo digital declarou-se ao menino, que completou oito anos de vida, e ainda falou ainda sobre as batalhas e desafios que tem enfrentado ao longo dos anos por ser mãe solteira.

"Quando chegaste à minha vida, eu ainda tinha muito por aprender e por curar em mim mesma - feridas que nem foste tu que as causaste. Tu, mesmo sem saber, salvaste-me vezes sem conta. Sei que, às vezes, foi difícil para nós, mas obrigado por teres sido e seres o meu companheiro de guerra quando a vida só nos deu batalhas. Obrigado por nunca teres desistido de mim, mesmo quando eu estava cansada de tudo. Crescemos juntos, lado a lado, com feridas abertas e corações cheios de amor. Só nós sabemos", começou por declarar.

Na altura em que engravidou e depois de Dylan ter nascido, Cristiana Jesus foi alvo de duras críticas e comentários negativos devido ao rumor de que alegadamente não saberia quem poderia ser o pai do filho.

Euciodalcio Gomes, futebolista, foi depois apontado como o pai do menino. Numa primeira fase, a ex-concorrente dos reality shows da TVI negou a especulação, mas acabou depois por confirmar.

"Quando há um tempo tinha saído na imprensa quem era o pai do meu filho e eu desmenti que seria ele o pai, pois é: eu menti. O Euciodalcio sempre foi o pai do meu filho. Eu só desmenti porque estava cansada, cansada de ser mal falada, como se eu fosse uma qualquer que ele tivesse engravidado", disse em fevereiro de 2019, assegurando ainda que teve uma relação com o futebolista e que juntos viveram uma história de amor.

Foi também sobre estes momentos difíceis que enfrentou na esfera pública e pessoal que Cristiana falou agora na partilha em que se declara ao pequeno homem da sua vida, o filho. Eis abaixo o seu emocionado testemunho:

"Eu espero que um dia entendas que eu também estava a crescer, que eu estava a aprender ao longo do teu caminho, experimentando coisas e sentimentos novos enquanto tentava e tento sempre dar o meu melhor. Nem sempre tive todas as respostas, mas faço questão de dar tudo o que tenho todos os dias. Houve momentos em que estive exausta, mas nunca estive sozinha, nem nunca estarei, porque tive a tua mão pequenina a segurar o meu mundo inteiro. Mesmo assim consegui, conseguimos juntos, quero que saibas que sempre foste o motivo pelo qual eu nunca desisti.

Tu ensinaste-me o que é o amor incondicional, tornaste-me mais forte e ajudaste-me a crescer contigo, És o meu primeiro amor infinito, o meu maior presente e por tudo isto sou eternamente grata. E eu juro: por ti, enfrento tudo. Já enfrentei. E se tiver que cair mil vezes, vou levantar mil e uma por ti.

Hoje olho para ti com orgulho. És mais do que um filho. És um milagre. És a razão por trás da minha força, da minha coragem, da minha fé. Feliz aniversário, meu amor. Tu és a minha vida toda para lá do infinito. E enquanto eu respirar, vais ter em mim um abrigo, um colo, um amor que ninguém no mundo pode destruir ou substituir! Com todo o amor e toda a verdade, da tua mãe que te ama com alma e sangue".