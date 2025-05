No Dia da Mãe, celebrado este domingo, dia 4 de maio, Jéssica Maria recorreu à sua página de Instagram para lamentar o afastamento do filho de Flávio Miguel.

Ao mostrar um conjunto de fotografias do menino, a ex-concorrente do 'Secret Story' escreveu: "Durante oito meses, fui tudo para ti - madrasta, mãe, irmã, cúmplice, melhor amiga. Tu foste o que eu precisava e não sabia. Costumávamos brincar um com o outro que não estava escrito no contrato que tu vinhas incluído e tu dizias-me o mesmo. Mas foste a melhor coisa que a relação me trouxe. Cuidei de ti como se fosses meu. Tu és muito especial."

"Foste o meu companheiro de todos os dias. Os melhores abraços. As melhores gargalhadas. O 'bom dia' mais doce e o 'até amanhã, dorme bem, amo-te' que não podia faltar. Tínhamos os nossos segredos e vivíamos num mundo só nosso, que só nós entendíamos. Vivíamos colados um ao outro. O sofá era gigante, mas era em cima de mim que tinhas que estar e até mesmo quando eu ia deitar-me um pouco no chão do closet (às vezes tenho essa necessidade e amo) dois minutos depois lá estavas tu - 'O que estás a fazer?' e deitavas-te ao meu lado. E ali ficávamos", partilhou.

"Tivemos uma cumplicidade única desde início que só aumentou estes meses todos, quem viveu de perto sabe e viu. Tu foste o melhor de tudo. A parte mais pura. A mais leve. A mais bonita. E não tens culpa de nada. Pediste-me tantas vezes para ficar mas eu não podia, não queria nem aguentava mais. Lamento que tenhamos passado o fim de semana do Dia da Mãe longe um do outro, quando tanto andavas a perguntar quando era e que querias passar comigo... e eu contigo! Fui o teu colo estes meses todos!!! E tu o meu", acrescentou.

"No entanto, fico feliz por te ver feliz, sempre! Tu foste e és para mim muito mais do que imaginas. O nosso laço não se corta com distância. E mesmo que agora tudo tenha mudado… O meu amor por ti continua. Para sempre. Amo-te muito", escreveu depois, dando a entender que está proibida de ver o menino.

"Nunca proibi ninguém de ver ninguém", pode ler-se na publicação.

